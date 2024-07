Zwei Frauen und ein achtjähriges Mädchen sind bei einer Attacke mit bislang unbekannten Chemikalien in der Leipziger Faradaystraße im Stadtteil Möckern verletzt worden.

Chemikalie verletzt zwei Frauen und ein Kind in Leipzig: Anschlag auf Wohnhäuser?

Leipzig/DUR. - Zu einem Polizeieinsatz ist es am späten Montagabend in der Faradaystraße in Möckern, einem Stadtteil von Leipzig, gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach hatten Unbekannte gegen 22.30 Uhr an zwei Mehrfamilienhäusern eine unbekannte Chemikalie verteilt. Die Chemikalie habe einen stark stechenden Geruch besessen, so die Beamten weiter. Zwei Frauen im Alter von 46 und 49 Jahren und ein acht Jahre altes Mädchen seien in der Folge mit starkem Reizhusten medizinisch behandelt worden.

Der Geruch habe durch die Feuerwehr nicht vollständig beseitigt werden können, heißt es. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.