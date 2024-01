Nach Schüssen in einer Straßenbahn in Leipzig, bei dem am Montag ein Mann verletzt wurde, ermittelt die Polizei gegen zwei Verdächtige.

Polizei Leipzig ermittelt nach Schüssen in Straßenbahn - Mann in Gesicht verletzt

In Leipzig ist am Montag ein Mann in einer Straßenbahn durch Schüsse aus einer Waffe verletzt worden.

Leipzig/DUR - In Leipzig ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn durch einen Schuss aus einer Waffe im Gesicht verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Leipzig am Montag gegen 12 Uhr. Demnach war es in der Straßenbahnlinie 7 in Richtung Sommerfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Folge einer der Beteiligten auf einen anderen geschossen haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde während der Auseinandersetzung mit einer Gasdruck- oder Schreckschusswaffe geschossen. Ein Mann wurde durch ausgetretene Gase im Bereich des Gesichtes verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte sind bisher nicht bekannt.

Nachdem mehrere der Beteiligten die Bahn an der Zentralhaltestelle verlassen hatten, konnten zwei Beteiligte und der Geschädigte festgestellt werden, so die Polizei in Leipzig.

Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den genauen Umständen des Vorfalls. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Zwei Tatverdächtige wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht.