Lkw-Fahrer will in Autobahnausfahrt der A9 parken

Lkw-Fahrer haben strenge Regeln, wie lange sie täglich am Steuer sitzen müssen. Doch was ist, wenn die Pause ansteht, aber auf dem Rasthof nichts frei ist. Ein Lkw-Fahrer auf der A9 traf daraufhin die falsche Entscheidung.

Dessau/DUR/slo – Auf der A9 in Richtung Berlin hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag versucht, in der Ausfahrt Vockerode zu parken. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer auf der Fahrbahn seine Lenkzeitunterbrechung einhalten.

Die Polizei forderte den 44-Jährigen auf, sich einen ordentlichen Stellplatz für seine Pause zu suchen und leitete ein Bußgeldverfahren ein.