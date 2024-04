Klimaaktivisten von „Letzte Generation“ haben am Sonntagmittag in Halle-Neustadt mehrere Kreuzungen blockiert. Bereits am Vortag war die Gruppe in Halle im Einsatz – mit einer Banneraktion an den Türmen der Marktkirche.

Aktivisten von "Letzte Generation" haben am Sonntagmttag am Rennbahnkreuz in Halle kurzzeitig den Verkehr lahmgelegt.

Halle (Saale). – Klimaaktivisten von „Letzte Generation“ haben am Sonntagmittag versucht, den Verkehr an verschiedenen Stellen in Halle-Neustadt lahmzulegen.

Mehrere Menschen legten sich gegen 12.30 Uhr zunächst am Rennbahnkreuz an der Abfahrt von der Hochstraße in Halle auf die Straße. Der Verkehr auf die B80 in Richtung Eisleben wurde blockiert.

Blockade von Letzte Generation in Halle: Abschnitt vom Rennbahnkreuz kurz blockiert

Nach wenigen Minuten war die Aktion bereits wieder beendet und die Teilnehmer zogen zum nächsten abschnitt des Rennbahnkreuzes weiter, jetzt wurde die B80 in Richtung Zentrum blockiert. Nachdem die Polizei eintraf, wurde auch diese Blockade beendet.

Nächster Blockade-Punkt war die Kreuzung An der Feuerwache zur Magistrale, wo die Spuren in Richtung Stadtzentrum blockiert wurden - wieder nur für wenige Minuten.

Bereits am Vortag war "Letzte Generation" in Halle im Einsatz. Da wurde zwischen den Türmen der Marktkirche ein riesiges Banner gehisst, auf dem "Zeit für Ehrlichkeit" stand.

Letzte Generation zwischen Klebe-Protest und Schleich-Demos in Halle

In den vergangenen Jahren hatte "Letzte Generation" mehrfach den Verker in Halle gestört, um auf die Klimakatastrophe hinzuweisen. Für Aufsehen sorgten vor allem Klebe-Aktionen, bei denen sich Aktivisten an den Asphalt klebten und aufwendig gelöst werden mussten. Diese Form des Protestes will die Gruppe jedoch nicht mehr nutzen.

Zudem gab es mehere Schleich-Demos, bei denen die Aktivisten betont langsam ihre Demo-Route liefen. Im Herbst 2023 hatte "Letzte Generation" zudem ein Gebäude der Uni Halle mit Farbe bespritzt.