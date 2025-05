Ernüchterung nach einem Fahndungserfolg der Polizei: Männer aus Leipzig haben wertvolle Skulpturen aus dem Plastik-Park in Leuna geklaut und sie nicht nur zerstört, sondern eingeschmolzen.

Leuna. - Bereits in der Nacht zum Sonntag, 16. März, sind drei Bronze-Plastiken aus dem Plastik-Park in Leuna von ihrem Sockel gehebelt und geklaut worden. Nun fand die Polizei die Skulpturen – in Einzelteilen, wie die Beamten melden.

Demnach führten Zeugenhinweise die Polizisten nach Leipzig-Schkeuditz. Dort hatte ein Mann mehrere Teile der entwendeten Bronzeskulpturen bei sich, heißt es.

Raub in Leuna: Bronze-Skulpturen eingeschmolzen

Ein weiterer Mann habe für den Raub einen Transporter angemietet, mit dem die Täter den Tatort in Leuna aufgesucht hatten.

Die Kunstwerke seien zum Zeitpunkt der Razzia bereits zerstört und zum Teil in Bronzebarren eingeschmolzen worden.

Daneben fanden die Beamten offenbar einen Schmelzofen und anderes Equipment zum Schmelzen von Metallen vor.