Auf der B180 von Förderstedt Richtung Eisleben kommt es derzeit zu einer Vollsperrung. Dort steht ein Lkw nach einem Unfall zwischen Hübitz und dem Abzweig nach Helbra in Flammen.

Förderstedt (vs) - Zu einem Unfall mit einem Lkw ist es am Montagmittag auf der B180 von Förderstedt in Richtung Eisleben gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Im Video: Vollsperrung der Bundesstraße B180 nach Lkw-Brand

Der verunglückte Lkw bei Eisleben.(Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt: Bernd Stiasny)

Demnach erstreckt sich der Unfall zwischen Hübitz und dem Abzweig nach Helbra auf beide Fahrtrichtungen. Dort soll ein Lkw brennen.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die B180 ist an dieser Stelle gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.