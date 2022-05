Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf A2 nahe Hohenwarthe schwer verletzt

Ein Auffahrunfall mit drei Lkw hat am Dienstag zu einer Vollsperrung der A2 bei Hohenwarthe geführt. Einer der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der A2 kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Lkw.

Möser/dpa - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der 42-jährige Mann habe am Dienstagmittag das Stauende vor einer Baustelle nahe Hohenwarthe bei Möser (Jerichower Land) zu spät gesehen und sei gegen einen Laster vor ihm gefahren, teilte die Polizei mit.

Dieser wurde dadurch auf einen dritten Laster geschoben. Der Unfallfahrer musste durch die Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit werden und wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Die Fahrbahn in Richtung Hannover musste zwischen den Anschlussstellen Burg-Zentrum und Lostau für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Anschließend wurde der nachfolgende Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Sperrung sollte noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.