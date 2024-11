Ein 41-Jähriger sah in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle keine andere Wahl, um seinen Angreifern zu entkommen: Er sprang aus dem Fenster.

Halle (Saale). - Zwei Männer haben am Samstagabend einen 41-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle angegriffen, meldet die Polizei.

Demnach kamen die Unbekannten in die Wohnung des Mannes und forderten Geld von ihm. Um den anschließenden Schlägen der Angreifer zu entkommen, sei der 41-Jährige aus einem Fenster im Hochparterre gesprungen, heißt es. Dabei habe sich der Mann Verletzungen an den Beinen davongetragen.

Passanten hätten dies bemerkt und erste Hilfe geleistet, so die Beamten weiter. Später sei der 41-Jährige ins Krankenhaus gekommen. Die Täter klauten Handys des Mannes und flüchteten.