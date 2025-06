Ein Betrüger soll in einer Bankfiliale im Lutherbogen in Halle Geld von einem fremden Bankkonto abgehoben haben. Wer erkennt ihn auf den Fahndungsbildern?

Betrüger in Halle gesucht! Wer ist der Mann, der Geld von fremdem Bankkonto abhob?

Halle (Saale).- Ein Mann hat bereits am Montagabend, 13. Januar, mit einer fremden EC-Karte 235 Euro in einer Bankfiliale im Lutherbogen in Halle abgehoben, wie die Polizei meldet.

Nun wird nach dem mutmaßlichen Betrüger mit Bildern aus einer Überwachungskamera gefahndet. So sieht der Gesuchte aus:

Wer kennt diesen Mann? Bild: Polizei/Überwachungskamera

Wer denn Mann kennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.