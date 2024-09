Zwei Mädchen sind am Dienstagmorgen mit dem Pfefferspray aufeinander losgegangen. Im Gebäude der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle wurden dabei mehrere Menschen verletzt.

Schulstreit in Halle eskaliert: Mehrere Verletzte - Einsatz an Schule Am Fliederweg

Halle (Saale). - Zu einem Schulstreit mit mehreren Verletzten ist es am Dienstagmorgen an der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Demnach ist ein Streit unter zwei Schülerinnen eskaliert. Die Mädchen sollen sich nach dem heftigen Streit im Schulgebäude mit Pfefferspray angegriffen haben.