"Hallo Mama" - Betrüger haben es besonders auf Frauen in Sachsen-Anhalt abgesehen

Bei dieser Nachricht auf WhatsApp ist Vorsicht geboten. Kriminelle spekulieren auf die Hilfsbereitschaft von Müttern, in dem sie sich als Sohn oder Tochter ausgeben. Die ersten Betrugsversuche sind bereits in Magdeburg aufgetreten.

Mit dieser gefälschten Nachricht wollen Betrüger an Geld kommen.

Magdeburg - Frauen in Sachsen-Anhalt und Magdeburg haben in den vergangenen Wochen betrügerische WhatsApp-Nachrichten bekommen. Kriminelle geben sich als Sohn oder Tochter aus. Vorsicht ist geboten. Was steckt hinter der Masche?