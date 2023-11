Nach dem Fußballspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock zieht die Polizei Bilanz in einer Pressemitteilung.

In der MDCC-Arena haben sich Rostocker Fans daneben benommen, so die Polizei.

Magdeburg/vs - Nach dem Spiel 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock am 12. November zieht die Polizei ein Resümee: Der Verlauf der An- und Abreise der Gäste- und Heimfans verlief weitestgehend störungsfrei. Vor dem Spiel sammelte sich eine Gruppe von rund 100 Rostocker Fans auf dem Domplatz. Diese Fans wurden gesondert von der Polizei zum Stadion begleitet.

Insgesamt nutzten 1600 Anhänger des 1. FC Magdeburg die Reisemittel der Deutschen Bahn. Von den Gästefans waren es 240

Personen. Bereits in der Anreisephase musste die Bundespolizei gleich mehrere Ermittlungsverfahren einleiten: Während des Haltes der S-Bahn, welche aus Wittenberge kam, versuchte ein 24-jähriger Rostocker Fan am Hauptbahnhof Stendal gegen 10 Uhr Bundespolizisten, der die Gästefans begleitete, die Mütze zu klauen. Während der Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte mit ehrverletzenden Worten, drohte ihnen Gewalt an und leistete Widerstand.

Die entsprechenden Strafanzeigen folgten. Sein 22-jähriger Begleiter versuchte ihn anschließend zu befreien. Auch er widersetzte sich der Festnahme und erhielt dafür Strafanzeigen. Die beiden Männer sahen das Fußballspiel nicht und wurden mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg genommen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten bei beiden Personen noch eine drogenähnliche Substanz, vermutlich Kokain, und beschlagnahmten diese.

Im Verlauf des Einsatzes wurden diverse Straftaten verzeichnet, unter anderem mehrere Raubstraftaten. Zudem rissen die Rostocker Fans in der MDCC-Arena Sitzschalen heraus, besprühten Wände, demolierten die Toilettenanlage und setzten Sitzschalen in Brand. Zudem ist innerhalb des Gästebereichs im Stadion Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der Abreisephase versuchte ein 50-jähriger Magdeburg-Fan gegen 17 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Als ihm dies nicht gelang, beschüttete er mehrere Einsatzkräfte mit Bier. Den Deutschen erwarten Strafanzeigen, so die Polizei.