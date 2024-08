Auf dem Rasen trennten sich 1. FC Magdeburg und SV Elversberg am Ende friedlich 0:0. Das blieben nach Abpfiff leider nicht alle Fans.

Vorfälle in und um Magdeburg

Nach dem Heimspiel gegen SV Elversberg kam es in Magdeburg zu einigen Straftaten von Fußballfans, wie die Polizei berichtet.

Magdeburg/DUR – Nach dem 0:0 zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV Elversberg am Samstag in der 2. Bundesliga kam es zu vereinzelten Straftaten. Die Polizei Magdeburg zog am Montag Bilanz.

Laut Bericht wurde in Oschersleben ein Lokführer durch eine geworfene Glasflasche verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der tatverdächtige FCM-Fan wurde festgenommen und erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Außerdem kam es zu einem Vorfall auf dem Bahnhofsvorplatz in Magdeburg. Ein Mann warf einem Unbeteiligten in einem Wortgefecht eine brennende Zigarette an den Hals und erhielt wegen der Körperverletzung eine Anzeige, heißt es im Bericht.

1. FC Magdeburg gegen SV Elversberg vor rund 25.000 Zuschauern

Zudem sei es in einem Regionalexpress in Richtung Berlin aufgrund von lauter Musik zwischen zwei Gruppen von Fußballanhängern zu einer Schlägerei gekommen.

Im Stadion war die Stimmung am Samstag gut und friedlich, 21.469 Zuschauer hatten das torlose Remis in der Avnet-Arena verfolgt. Rund 150 Fans waren auch aus dem Saarland angereist und hatten sich im Gästeblock versammelt.