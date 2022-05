14-Jähriger von zwei Kindern in Magdeburg ausgeraubt: Polizei ermittelt

In Magdeburg ereignete sich eine Raubstraftat, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 10. Mai, kam es gegen 16.15 Uhr zu einer Raubstraftat in der Moritzstraße. Die Magdeburger Polizei sucht nach Zeugen. Was war passiert?

Ein 14-jähriger Magdeburger hielt sich in der Moritzstraße auf und trug seine kabellosen Kopfhörer im Ohr. Plötzlich kamen zwei unbekannte Jugendliche auf ihn zu. Einer der Täter soll dem 14-Jährigen einen Kopfhörer aus dem Ohr gerissen und ihn unter Androhung von Schlägen aufgefordert haben, auch den zweiten Kopfhörer auszuhändigen, heißt es in der Pressemitteilung zu der Tat.

Aus Angst bot der 14-Jährige den unbekannten Jugendlichen einen geringen Geldbetrag. Sie nahmen das Geld an und händigten den Kopfhörer wieder aus. Daraufhin entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll einer der Jugendlichen einen ausländischen Phänotyp haben und circa 13 Jahre alt sein. Der zweite Jugendliche soll etwa 12 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.