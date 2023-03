Ein mit 21 Tonnen Fleisch beladener Lkw ist auf der A14 am Autobahnkreuz Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Grund offenbar: Sekundenschlaf.

Magdeburg (vs) - Zu einem Lkw-Unfall ist es am Morgen auf der A14 am Autobahnkreuz Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 30-Jährige zunächst gegen 8:22 Uhr auf der A14 aus Halle kommend, als er am Autobahnkreuz Magdeburg auf die A2 in Richtung Berlin abbiegen wollte. Dabei sollen dem Fahrer des tschechischen Lasters die Augen zugefallen sein. Daraufhin kam sein Lkw offenbar von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen bis es schließlich stecken geblieben sein soll.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde anscheinend ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt, heißt es von Seiten der Polizei.

Der mit 21 Tonnen Fleischwaren beladene Sattelzug musste abtransportiert werden. Dafür die Auffahrt kurzzeitig voll gesperrt.