Ein 26-Jähriger steht in Verdacht, in der Nacht zu Sonnabend (13. April 2024) in Magdeburg mehrere Autokennzeichen gestohlen und Fahrzeuge beschädigt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Sonnabend gegen 2.30 Uhr, dass eine Person in der Mittelstraße die Kennzeichen von mehreren Pkw abreißen soll.

Durch eine Streife konnte eine verdächtige Person gesichtet werden, welche zunächst flüchtete und nach kurzer Verfolgung gestellt werden konnte. Während seiner Flucht warf der alkoholisierte 26-jährige Magdeburger noch mehrere Kennzeichen in ein Gebüsch.

Im Bereich des Werders konnten neun Fahrzeuge festgestellt werden, bei welchen die Kennzeichen fehlten beziehungsweise abgerissen waren und neben den Fahrzeugen lagen. Im Tagesverlauf konnten im Stadtteil Cracau weitere 19 Fahrzeuge festgestellt werden, bei welchen ebenfalls die Kennzeichen fehlten oder abgerissen neben den Fahrzeugen lagen.

Es sei nicht auszuschließen, dass der 26-jährige Magdeburger auch für diese Taten in Frage kommt. Weitere betroffene Fahrzeughalter werden gebeten sich im Polizeirevier Magdeburg zu melden.