30-jähriger Fahrradfahrer wird in Magdeburg von Auto erfasst und schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (25. Mai) in Magdeburg gekommen. Dabei kollidierten ein Rad- und ein Autofahrer miteinander, wobei der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Magdeburg (vs) - Ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Magdeburg ist am Mittwoch gegen 17.20 Uhr den Radweg der Walther-Rathenau-Straße, in Richtung Askanischer Platz gefahren und querte dabei die Gustav-Adolf-Straße.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, beabsichtigte zeitgleich eine 71-jährige Auto-Fahrerin aus dem Landkreis Börde mit ihrem Opel von der Walther-Rathenau-Straße nach rechts in die Gustav-Adolf-Straße abzubiegen.

Hierbei kam es zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, infolgedessen der Radfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Polizei sucht Zeugen aufgrund unterschiedlicher Angaben

Aufgrund verschiedener Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich persönlich oder telefonisch (0391 / 546-3295) im Polizeirevier Magdeburg zu melden oder ihren Hinweis per Elektronischen Polizeirevier abzusetzen (https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sindwir/ polizei-interaktiv/e-revier/).