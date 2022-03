32-Jähriger mit geladenem Gasdruckrevolver am Bahnhof Magdeburg-Sudenburg erwischt

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, 30. März. kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 21.30 Uhr einen jungen Mann auf dem Bahnhof Magdeburg-Sudenburg. So wurde er unter anderem nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen befragt, dies bejahte der 32-Jährige. In seinem Rucksack fanden die Beamten einen zugriffsbereiten und zudem geladenen Gasdruckrevolver, heißt es von Seiten der Polizei.

Einen erforderlichen Nachweis hierfür konnte er den Beamten jedoch nicht vorweisen. Außerdem stellten sie ein Cliptütchen mit vermutlich Marihuana bei ihm fest.

Die eingesetzten Beamten belehrten den 32-Jährigen und stellten

die aufgefunden Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann den Bahnhof verlassen. Er erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz. Der Sachverhalt werde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.