41-Jährige wird in Magdeburg beim Verlassen der Straßenbahn grundlos von Mann geschlagen

Eine 41-jährige Frau aus Magdeburg wurde am Mittwochnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Olvenstedter Straße grundlos von einem Mann geschlagen und musste deshalb in ein Krankenhaus.

Magdeburg (vs) - Eine 41-jährige Frau fuhr am Mittwoch in einer Straßenbahn in Magdeburg und stieg gegen 16:30 Uhr an der Haltestelle Olvenstedter Straße aus.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vermeldet, wurde die Frau beim Verlassen der Tram dann plötzlich und ohne erkennbaren Grund von einem 20-Jährigen geschlagen und getreten.

Die 41-jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Die Polizei stellte im weiteren Verlauf den 20-Jährigen und ermittelt nun gegen ihn.