Verkehrsunfall 47-jähriger Lkw-Fahrer fährt unter Alkohol auf A2 in Richtung Berlin in Graben

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag (29. März) auf der A2 bei Magdeburg in Richtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug kippte im Graben zur Seite. Die Bergungsarbeiten dauern an.