Auf der A2 bei Magdeburg hat die Polizei bei einer Kontrolle einen beachtlichen Fund gemacht: In einem BMW lagen 110 Packungen mit Shisha-Tabak. Der Fahrer muss sich nun wegen bandenmäßiger Hehlerei verantworten.

Bei Kontrolle auf der A2: Polizei findet 110 Packungen mit Shisha-Tabak

Magdeburg. – Am Sonntagnachmittag hat die Polizei auf der A2 bei Magdeburg in Fahrtrichtung Berlin einen BMW mit Hehler-Ware kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer etliche Packungen mit Shisha-Tabak geladen.

Demnach kontrollierte die Autobahnpolizei das Fahrzeug 16.26 Uhr wegen einer fehlenden Länderplakette am Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der BMW keinen Versicherungsschutz mehr hatte und das Fahrzeug seit Januar abgemeldet war.

Shisha-Tabak auf der A2: 110 Packungen in BMW entdeckt

Zudem seien im Fahrzeug insgesamt 110 Packungen mit Shisha-Tabak im Wert eines oberen vierstelligen Betrags gefunden worden. Weder der 31-jährige Fahrer noch der 36-jährige Beifahrer hätten einen Eigentumsnachweis für den Tabak vorlegen können.

Darüber hinaus habe der Fahrer kein gültiges Ausweisdokument bei sich gehabt und seine Aufenthaltsgenehmigung sei abgelaufen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Aufenthaltsgesetz sowie wegen bandenmäßiger Hehlerei ein.

Des Weiteren habe die Polizei dem Mann eine Anlaufbescheinigung für die Ausländerbehörde gegeben und ihm die Weiterfahrt mit dem BMW untersagt.