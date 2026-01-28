Zwei mutmaßliche Drogendealer sind vor einer Kontrolle des Magdeburger Zolls geflüchtet. Auf der Autobahn 2 und zahlreichen weiteren Straßen lieferten sich die beiden Männer eine Verfolgungsjagd mit den Zollbeamten und der Polizei. Erst ein Unfall stoppte sie.

Vor dem Zoll sind zwei Männer aus Polen geflüchtet. Sie lieferten sich auf der A2 eine Verfolgungsjagd mit den Behörden.

Magdeburg. – Nach einer Verfolgungsjagd durch Teile von Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat die Polizei bereits am Donnerstag, 15. Januar, zwei mutmaßliche Drogenschmuggler aus Polen festgenommen, wie der Magdeburger Zoll erst jetzt informiert.

Laut den Angaben war den Zollbeamten bei einer Kontrollfahrt über die Autobahn 2 bei Magdeburg ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen aufgefallen. Als sie dieses kontrollieren wollten, trat der Fahrer des Wagens aufs Gaspedal, flüchtete und lieferte sich anschließend sowohl mit den Zöllnern als auch mit der Polizei eine Verfolgungsjagd bis in die Nähe von Jüterborg in Brandenburg.

Gefährliche Manöver: Drogendealer flüchten vor Polizei und Zoll

"Die Autobahn wurde zum Teil verlassen und wieder befahren", beschreibt Sebastian Schultz, Pressesprecher des Hauptzollamts Magdeburg, das Vorgehen. Der Wagen, in dem sich neben dem Fahrer ein weiterer Mann befand, sei über Auf- und Abfahrten der A2 entgegen der Fahrtrichtung sowie auf dem Standstreifen gefahren. Zudem habe der Fahrer rote Ampeln ignoriert.

Wie es weiter heißt, warfen die beiden Männer auf der Bundesstraße 189 zudem eine Stofftasche aus dem Auto, in der sich 1,1 Kilo Marihuana und 400 Gramm Ecstasy in Form von Pillen befanden. Der Zoll stellte die Drogen sicher.

Die Zöllner verloren während der rasanten Manöver das Fahrzeug der mutmaßlichen Drogendealer aus den Augen, die Landespolizei konnte es aber später abseits der Autobahn 9 in Brandenburg ausfindig machen. "Jedoch entzogen sich die Schmuggler auch hier der Kontrolle und flüchteten mit zum Teil hoher Geschwindigkeit vor der Polizei", so Schultz.

Unfall stoppt Verfolgungsjagd von Drogenschmugglern

Erst in der Nähe von Jüterborg endete die Fahrt: Laut Polizei kollidierte der Wagen der beiden Männer aufgrund der hohen Geschwindigkeit mit dem Zugangstor zu einem Firmengelände. Die Polizei nahm die beiden vorläufig fest, der Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Mittlerweile sitzen beide Männer in Untersuchungshaft. Auf sie kommen mehrere Strafverfahren zu.