Magdeburg/Lostau - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 wurde am Mittwochnachmittag, den 13. April 2022, eine Person verletzt. Nahe der Abfahrt Lostau krachte ein Pkw seitlich in einen an ihm vorbeifahrenden SUV. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Zur Unfallursache gibt es noch keine Angaben. Foto: Matthias Strauß

Zur Unfallursache gibt es noch keine Angaben. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es in Richtung Berlin zu Verkehrsbehinderungen. Es bildete sich ein Stau von etwa acht Kilometern. Auch in den nächsten Tagen muss auf der A2 und der A14 wegen des Osterreiseverkehrs mit langen Staus gerechnet werden.