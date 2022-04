Achtung: Betrug durch falsche Polizeibeamte in Magdeburg

Magdeburg (vs) - In den vergangenen Tagen wurde der Magdeburger Polizei ein Fall von Trickbetrug durch eine unbekannte Person gemeldet. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 30. März, gegen 9.30 Uhr. Eine unbekannte Person, die sich als Polizeibeamtin ausgab, meldete sich telefonisch bei einem 63-jährigen Magdeburger und informierte ihn über einen angeblichen Verkehrsunfall, bei dem ein Familienmitglied beteiligt war. Um eine bevorstehende Haft zu verhindern, bot die unbekannte Person dem Magdeburger an, eine Kaution im fünfstelligen Betrag zu zahlen.

Gegen 10.30 Uhr wurde der 63-Jährige erneut angerufen. Diesmal war eine andere unbekannte Person am Telefon und erklärte dem Geschädigten die weitere Verfahrensweise. Gegen 11.30 Uhr fand eine Übergabe an seiner Wohnanschrift statt, so die richtige Polizei in einer Pressemitteilung,

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, kurze schwarze Haare, eine Brille mit runden Gläsern und einem schwarzen Vollrahmen, blaue MSN-Maske vor dem Mund, schwarze Hose und eine schwarze verschlossene Jacke.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Tipps der Polizei

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben oder Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Weitere Informationen zum Thema sind auf der Webseite der Polizei zu finden.