Achtung! Falsche Polizeibeamte in Magdeburg unterwegs

Die richtige Polizei warnt in einer Pressemitteilung vor falschen Beamten in der Landeshauptstadt Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Die erste Tat in Magdeburg ereignete sich laut am 10. Mai gegen 12.00 Uhr. Eine unbekannte weibliche Täterin rief bei einer 83-jährigen Magdeburgerin an und gab sich als Polizistin aus. Die unbekannte Person berichtete am Telefon, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht hat und daraufhin in Untersuchungshaft gekommen sei.

Des Weiteren sei das Familienmitglied nicht mehr zu erreichen und stehe unter „Schweigepflicht“. Im Hintergrund soll man ein „weinen und schluchzen“ gehört haben.

Um das Familienmitglied aus der Haft zu befreien wurde der 83-Jährigen angeboten eine Kaution im Wert von 30.000 Euro zu bezahlen und bei Gericht auszuhändigen. Ebenso sollte die 83-Jährige nicht telefonieren damit die Leitungen offenbleiben.

Die 83-Jährige konnte den gewünschten Geldbetrag nicht aufbringen. Daraufhin frage die unbekannte Täterin nach Schmuck und Gold.

Es kam zu keiner Geldübergabe und ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ein ähnlicher Fall wurde auf dem Weg nach Magdeburg spektakulär von der Polizei verhindert.