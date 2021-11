Aggressiver Mann randaliert in Magdeburger Supermarkt

In Magdeburg hat ein Mann in einem Supermarkt randaliert.

Magdeburg (vs) - Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Alt Salbke informierten am 5. November gegen 13.50 Uhr die Polizei darüber, dass ein Kunde im Markt randaliere und die Angestellten beleidige. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten trat der 21-jährige Kunde aggressiv gegenüber, schlug um sich, musste letztendlich überwältigt und zu Boden gebracht werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Im Anschluss wurde der 21-Jährige zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo seine bis dahin unbekannte Identität geklärt werden konnte. Nachdem dem jungen Mann ein polizeiliches Gewahrsam angedroht wurde, beruhigte er sich zunehmend und wurde vorerst wieder entlassen.

Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten.