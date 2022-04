Aggressiver Mann schubst Bundespolizist am Magdeburger Hauptbahnhof

Am Mittwoch, den 20. April 2022, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Die Bundespolizei wollte den Streit schlichten.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 20. April 2022, bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 12.40 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofes Magdeburg eine verbale und körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Die Einsatzkräfte gingen dazwischen und wollten den Streit schlichten.

Die Bundespolizisten sprachen beiden Männern Platzverweise in entgegengesetzte Richtungen aus, woran sich einer der Beteiligten auch hielt und seiner Wege ging. Der Andere kam weder dieser Aufforderung nach, noch wollte er sich ausweisen. Dafür kam der 23-Jährige dem Bundespolizisten sehr nahe, drohte und schubste ihn und machte Andeutungen, ihn zu schlagen.

Der Mann musste für die strafprozessualen Maßnahmen mit zum Revier auf Bahnsteig 1 genommen werden. Auch hierbei wehrte er sich. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Der Mann trat schon mehrfach polizeilich in Erscheinung und hat zudem ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Magdeburg. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen - und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.