Eine 28-Jährige sorgte am frühen Dienstagmorgen in der Alten Neustadt für Aufsehen. Nach auffälliger Fahrweise tanzte sie auf der Straße und stieß beim Einparken gegen ein anderes Auto.

Magdeburg. - Am Dienstagmorgen ist eine 28-Jährige durch Schlangenlinien-Fahren und Tanzeinlagen auf der Straße aufgefallen, wie die Polizei meldet.

Demnach ist einem Zeugen gegen 4 Uhr die auffällige Fahrweise eines Autos in der Alten Neustadt aufgefallen. Die 28-Jährige sei auch ausgestiegen und habe auf der Straße getanzt. In der Pappelallee parkte sie ein und touchierte dabei ein anderes Auto, so die Polizei weiter.

Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 2,5 Promille.