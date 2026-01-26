Die Polizei Magdeburg sucht nach zwei Ladendieben, die im Allee-Center in einem Sportgeschäft Kleidung gestohlen haben. Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben?

Im Allee-Center in Magdeburg ist es Anfang August 2025 zu einem Diebstahl in einem Sportgeschäft gekommen. Die Polizei fahndet nun mit Überwachungsaufnahmen nach den mutmaßlichen Tätern.

Magdeburg. – Bereits am 6. August 2025 ist es in einem Sportbekleidungsgeschäft in der Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, werden zwei Männer verdächtigt, Sportbekleidung im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags entwendet zu haben.

Nach den mutmaßlichen Tätern werde nun mithilfe von Kameraaufzeichnungen gefahndet. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer die Tat gemeinschaftlich begangen haben.

Die Polizei geht davon aus, dass dieser Mann einer der mutmaßlichen Ladendiebe aus dem Allee-Center ist. Foto: Polizeirevier Magdeburg

Der zweite mutmaßliche Ladendieb aus dem Allee-Center: Die Polizei geht von einer gemeinschaftlichen Tat aus. Foto: Polizeirevier Magdeburg

Zur Identifizierung der Verdächtigen sucht das Polizeirevier Magdeburg nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den abgebildeten Personen geben können. Diese werden telefonisch unter 0391/5463295 oder über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt entgegengenommen.