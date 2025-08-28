In Magdeburg ist Anfang August ein 27-Jähriger von einer Flasche am Kopf getroffen worden. Er wurde dabei unter dem Auge verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Flaschen-Angriff in Magdeburg: Mann geht zu Boden und trägt Wunde am Auge davon

In Magdeburg wurde ein Mann mit einer Flasche unter seinem Auge verletzt.

Magdeburg. – Bereits am 2. August ist ein 27-Jähriger in Magdeburg von einer Flasche am Kopf getroffen worden, sodass er Verletzungen davongetragen hat, wie die Polizei meldet.

Beamte seien am 2. August gegen 22.30 Uhr von einer Personengruppe darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich am Boden eine verletzte Person befinde. Diese habe eine Platzwunde unter ihrem Auge gehabt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine unbekannte Person eine Glasflasche in Richtung des 27-Jährigen geworfen. Dieser sei am Kopf getroffen worden und zu Boden gegangen.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 zu melden.