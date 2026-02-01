Am Magdeburger Hauptbahnhof ist es am Freitag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und der Bundespolizei gekommen. Auslöser war ein Angriff auf eine 58‑jährige Frau.

Nachdem eine Frau am Hauptbahnhof Magdeburg verletzt wurde, griff ein Mann Bundespolizisten an.

Magdeburg. - Mehrere Männer haben am Freitag am Magdeburger Hauptbahnhof Bundespolizisten angegriffen, wie die Polizei meldet.

Laut den Angaben hat ein 47-Jähriger, der mit anderen Männern unterwegs war, zunächst eine Frau von hinten gestoßen und sie so verletzt. Als daraufhin Bundespolizisten hinzukamen, um die Identität des Mannes festzuhalten, kam es zu einer Auseinandersetzung.

Ein 45-Jähriger aus der Gruppe habe die Polizisten an ihrer Arbeit hindern wollen und einen Beamten geschlagen, so die Polizei. Die Bundespolizisten brachten den 45-Jährigen daraufhin zu Boden, wobei er eine Platzwunde an der Stirn erlitt, heißt es weiter.

Als die Beamten die Personalien der drei weiteren Männer aufnehmen wollten, hätten diese sie ebenfalls angegriffen.

Letztendlich sind laut Polizei die Personalien aller Männer zweifelsfrei festgestellt worden, hieß es. Gegen sie seien Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden.