Zwei Männer haben in Magdeburg einen 45-Jährigen brutal zusammengeschlagen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Mann brutal zusammengeschlagen: So sehen die Täter aus (Beschreibung im Text)

Attacke in Magdeburg

Ein Mann ist in Magdeburg brutal angegriffen worden.

Magdeburg. - Bereits am 19. September ist gegen 19 Uhr ein 45 Jahre alter Magdeburger auf dem Neustädter Platz bei einem Angriff verletzt worden.

Laut Polizei fuhren die zwei bisher unbekannten Täter mit einem weißen Elektroroller zu dem Mann und griffen ihn mit Schlägen und Tritten an. Der Geschädigte sei zu Boden gestürzt und im Gesicht und an den Händen verletzt worden. Nach der Tat flüchteten die Täter auf dem Roller in Richtung Victor-Jara-Straße, heißt es.

Der Fahrer des Rollers wird wie folgt beschrieben:

europäischer Phänotyp

circa 23 bis 25 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

blonde Haare

bekleidet mit orangem Oberteil und dunkler Hose

Der zweite Täter (Beifahrer) wird wie folgt beschrieben:

europäischer Phänotyp

circa 23 bis 25 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

blonde Haare

bekleidet mit dunklem Oberteil und dunkler Hose

Zeugen der Straftat werden gebeten, sich bei der Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 zu melden.