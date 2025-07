Brutale Attacke auf einem Parkplatz in Magdeburg: Drei unbekannte Männer haben zwei Personen angegriffen und schwer verletzt. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Brutale Attacke in Magdeburg

Magdeburg. – Am Abend des 25. Juni 2024 ist es auf einem Parkplatz in der Lübecker Straße in Magdeburg zwischen 20.14 Uhr und 21 Uhr zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen drei bislang unbekannte Männer gemeinschaftlich zwei Personen angegriffen haben.

Die Tatverdächtigen setzten dabei neben Schlägen und Tritten auch einen stabähnlichen Gegenstand ein. Einer der Männer soll zusätzlich mit einem Hammer bewaffnet gewesen sein. Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Attacke auf Parkplatz in Magdeburg: Das könnten die Täter sein

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun mithilfe von Überwachungsaufnahmen nach den Tätern. Zwei der drei mutmaßlichen Angreifer konnten dabei bildlich erfasst werden.

Dieser Mann soll an der brutalen Attacke in Magdeburg beteiligt gewesen sein. Foto: Polizei

Wer erkennt diesen Mann? Foto: Polizei

Auch dieser Mann soll in Magdeburg auf zwei Personen eingeprügelt haben. Foto: Polizei

Die Polizei sucht nach einem Angriff in Magdeburg diesen Mann. Foto: Polizei

Das Polizeirevier Magdeburg bittet um Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen unter dem Stichwort "Gefährliche Körperverletzung auf Parkplatz". Meldungen nimmt die Polizei telefonisch unter 0391/546-3295 entgegen.