Audifahrer hinterlässt Spur der Verwüstung auf Magdeburger Ring - Mehrere Verletzte

Magdeburg (vs) - Unter Drogen- und Alkoholeinfluss verursachte ein Audifahrer am Sonnabend (13. November) mehrere Unfälle auf dem Magdeburger Ring. Erst als sein Wagen nicht mehr konnte, endete die Crash-Fahrt des 42-Jährigen. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, war der Magdeburger mit seinem Audi-Cabrio gegen 18.40 Uhr mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Halberstadt unterwegs. Als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, krachte es das erste Mal. Der Audi kollidierte mit einem Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Trotz Schäden an der Fahrzeugfront ging die Fahrt weiter. Doch wiederum kam es zur Kollision mit einem Wagen, der vor dem Audi fuhr.

Bei den Unfällen wurden nach Angaben der Polizei insgesamt fünf Menschen leicht verletzt. Sie mussten zum Teil zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Der Crash-Fahrer war alkoholisiert (1,32 Promille) und ein Test auf Betäubungsmittel reagierte ebenfalls positiv. Auf Entscheidung eines Staatsanwaltes wurden sein Führerschein eingezogen und der Audi beschlagnahmt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich unter Telefon 0391/ 54 63 292 zu melden.