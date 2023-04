Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in der Magdeburger Münchenhofstraße von Polizisten einer Streife auf frischer Tat erwischt worden - weil er sich besonders auffällig verhielt.

Drogendealer in Magdeburg auf frischer Tat ertappt: 32-Jähriger ins Gefängnis gebracht

Mit jeder Menge Cannabis war ein mutmaßlicher Drogendealer in der Magdeburger Münchenhofstraße ausgestattet. Er flog auf, weil er sich besonders auffällig verhielt. Foto:

Magdeburg (vs) - Einen mutmaßlichen Drogendealer hat Polizisten im Vorüberfahren bei frischer Tat ertappt - weil er sich besonders auffällig verhielt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bemerkten die Streifen-Beamten am Sonntagnachmittag zwei Männer in der Münchenhofstraße, die sich offenbar sehr auffällig verhielten. Augenscheinlich waren die beiden Personen gerade im Inbegriff, einen Drogendeal durchzuführen, heißt es in der Mitteilung. Als die beiden Männer den Funkstreifenwagen erkannten, sollen sie plötzlich fluchtartig losgerannt sein.

Einer von ihnen kam jedoch nicht weit: Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten anscheinend einen der beiden Männer einholen und überwältigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Polizisten mehrere Hundert Euro in kleinen Scheinen, ein Mobiltelefon und über 50 kleine Folientüten mit Cannabis. Auch die Wohnung des Mannes wurde mit einem Rauschgiftspürhund durchsucht. Hier fanden die Beamten 800 Gramm Cannabis, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich, mehrere Mobiltelefone und etwa ein Dutzend Laptops sicherstellen.

Der 32-Jährige kam ins Gefängnis.