Eine verurteilte Diebin ist gemeinsam mit ihren Komplizen auf dem Bahngelände in Magdeburg bei einem erneuten Diebstahl erwischt worden. Sie hatten 850 Kilo gestohlene Kabel dabei.

Aufgeflogen am Bahngelände in Magdeburg: Diebesbande klaut 850 Kilo Kabel

Magdeburg/DUR. - Eine Diebesbande ist am Samstagmorgen, 3. August, durch einen Zeugenhinweis am Gelände der Bahn in Magdeburg gestellt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach griffen die Polizeibeamten unmittelbar nach dem Zeugenhinweis den von der Bande benutzten Transporter auf. Im Fahrzeug befanden sich laut der Polizei zwei Männer im Alter von 20 und 37 Jahren und eine 35 Jahre alte Frau, die bereits wegen Diebstahls gesucht wurde. Außerdem hätten die Diebe 850 Kilo Kabel dabei gehabt, die zuvor offenbar von dem Bahngelände gestohlen worden waren.

Die Bande wurde vorläufig festgenommen. Der 20 Jahre alte Fahrer besaß zudem keinen Führerschein. Gegen die Männer und die Frau wird wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch ermittelt.