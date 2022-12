Magdeburg (vs) - In der Nacht zum Donnerstag ist auf der Halberstädter Straße in Magdeburg offenbar ein Autofahrer in vier geparkte Pkw gekracht. Dies teilt die Polizei mit.

Der 23-Jährige aus Magdeburg wurde nach Auslösen der Airbags anscheinend schwer verletzt und später stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Da ein Drogenschnelltest beim Fahrzeugführer positiv auf Kokain reagiert haben soll, sei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein vorläufig entzogen worden, heißt es von Seiten der Polizei.

Darüber hinaus hätten die Beamten in dem Auto unter anderem verbotene Pyrotechnik, unverzollte Zigaretten und Gegenstände mit mutmaßlichen Cannabisanhaftungen gefunden. Der 23-Jährige muss sich nun als Beschuldigter wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoffgesetz und die Abgabenordnung verantworten, heißt es.