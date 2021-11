Auto steht auf der Tangente in Magdeburg in Flammen: Stau in Richtung Barleben

Ein Auto steht auf der B71 in Richtung Barleben in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Magdeburg (vs) - Die Rauchwolke ist weithin zusehen: Auf der Magdeburger Tangente steht am Sonnabendmittag (13. November) in Höhe des Hellweg-Baumarktes/Abfahrt Mittagstraße ein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr ist vor Ort. Der Brand sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der wichtigen Verkehrsachse.

Gesperrt ist aktuell die Fahrspur in Richtung Barleben. Autofahrer im Stau bildeten vorschriftsmäßig eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Beamten leiten den Verkehr bereits von der Tangente ab.