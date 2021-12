Auto weg: Dreiste Diebe stehlen schwarzen Daimler-Benz in Magdeburg

In der Nacht vom Donnerstag, den 09. Dezember 2021, zum Freitag entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Daimler-Benz aus dem Stadtgebiet in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Ein 39-jährige Magdeburger stellte seinen schwarzen Daimler-Benz am Donnerstag, den 09. Dezember 2021, gegen späten Abend im Bereich Lorenzweg ab. Am nächsten Morgen gegen 07.00 Uhr stellte der Magdeburger fest, dass sein abgestelltes Fahrzeug durch unbekannte Täter, auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde.

Die Magdeburger Polizei wurde daraufhin über den Diebstahl informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein. Darüber hinaus wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.