Am Mittwochabend erschütterte ein lauter Knall den Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost. Auf der Suche nach der Ursache bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Magdeburg. – Ein mysteriöser Vorfall beschäftigt aktuell die Magdeburger Polizei. Am Mittwochabend (17. September) kam es im Stadtteil Stadtfeld Ost zu einem lauten Knall in der Ebendorfer Straße, bei dem sogar eine Autoscheibe zersplitterte.

Demnach war ein 24-Jähriger gegen 19.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ebendorfer Straße unterwegs, als er plötzlich einen lauten Knall vernommen habe. Kurz darauf habe der junge Mann eine Berührung an seinem linken Jackenärmel mitbekommen und dort eine Beschädigung festgestellt.

Ließ der laute Knall eine Autoscheibe splittern?

In unmittelbarer Nähe sei dem 24-Jährigen außerdem eine zersplitterte Frontscheibe eines geparkten Pkw aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte.

Einsatzkräfte des Kriminalpolizeilichen Sofortlagendienstes (KSD) hätten daraufhin vor Ort die beschädigte Jacke gesicherte, das Fahrzeug untersucht und Passanten befragt. Die Ursache für den lauten Knall, der die Schäden verursacht haben könnte, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Aus diesem Grund bittet das Polizeirevier Magdeburg um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen in der Ebendorfer Straße gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft des Knalls geben können, werden gebeten, sich unter dem Stichwort "Lauter Knall Stadtfeld Ost" unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder über das E-Revier Sachsen-Anhalt zu melden.