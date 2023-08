Auf der Bundesstraße B189 staut es sich am Magdeburger Ring nach einem Unfall in Höhe der Ebendorfer Chaussee. Die Abfahrt ist derzeit gesperrt.

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen auf der Bundesstraße B189 am Magdeburger Ring gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach hat es auf dem Abbiegestreifen in Höhe der Ebendorfer Chaussee gekracht. Es soll eine hohe Staugefahr bestehen.

Die Abfahrt soll derzeit gesperrt sein.