Notarzt im Einsatz Badeunfall am Neustädter See in Magdeburg - Zeuge rettet Badegast vor dem Ertrinken

Am Dienstagabend hat ein Mann im Neustädter See um Hilfe gerufen und ist in der Nähe des Ufers untergegangen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte ihn gerade noch rechtzeitig erreichen.