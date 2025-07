Die Feuerwehr in Magdeburg wurde am Mittwoch zu einem Brand in die Industriestraße gerufen. Dort stand ein Bagger in Flammen.

Bagger brennt im Industriehafen in Magdeburg aus

Magdeburg. - Gegen 08.30 Uhr am Mittwoch hat ein Baufahrzeug in der Industriestraße in Magdeburg gebrannt, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des Baggers habe zunächst Rauchentwicklung am Motor festgestellt. Kurz darauf habe das komplette Fahrzeug in Flammen gestanden.

Die Polizei sicherte den Brandort ab, während die Feuerwehr umgehend mit den Löscharbeiten begann. Ein Übergreifen des Feuers auf naheliegende Gebäude konnte verhindert werden, so die Polizei.

Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe in Höhe eines unteren sechsstelligen Betrages. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.