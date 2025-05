Magdeburg. - Ein betrunkener 66-Jähriger hat am Montagabend auf der Strecke von Magdeburg nach Braunschweig bei insgesamt elf Zügen für 647 Minuten Verspätung gesorgt, teilt die Bundespolizei mit.

Vollbremsung wegen Person auf den Gleisen

Der Lokführer eines Güterzuges bemerkte um 22.29 Uhr in Wellen eine Person auf den Gleisen. Er leitete umgehend eine Vollbremsung ein. Glücklicherweise wurde der Mann nicht vom Zug erfasst.

Der Vorfall wurde sofort der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gemeldet, die wiederum den Notfallmanager und die Landes- sowie Bundespolizei verständigte.

Polizisten finden betrunkenen Mann in Wellen auf

Am Bahnhof in Wellen fanden die Polizeibeamten den Mann vor - aggressiv und stark betrunken. Bei der Kontrolle wurden zwei Küchenmesser bei dem 66-Jährigen aufgefunden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Der Lokführer, der nach seiner ersten Einschätzung nicht davon ausging, rechtzeitig vor dem Mann zum Stehen zu kommen und mit dem Erfassen der Person gerechnet hatte, stand unter Schock. Er musste seinen Dienst abbrechen und von einem Kollegen abgelöst werden.

Strecke zwischen Magdeburg und Braunschweig zeitweise für Zugverkehr gesperrt

Die zeitweise gesperrte Strecke konnte um 23.50 Uhr wieder freigegeben werden. Der betrunkene Gleisläufer wurde vorerst in Schutzgewahrsam und in die Diensträume am Hauptbahnhof Magdeburg mitgenommen.

Er muss mit Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleis, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Um 2.15 Uhr durfte er nach einer Belehrung die Wache wieder verlassen.