Ein Mann hat in Magdeburg Herrenkrug für die Notbremsung eines Zuges gesorgt. Der Grund: Er ließ die Beine ins Gleisbett baumeln.

Magdeburg (vs) - Eine Notbremsung musste ein Zug am Sonnabendabend am Magdeburger Bahnhaltepunkt Herrenkrug einleiten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach saß zunächst ein 45 Jahre alter Mann auf der Bahnsteigkante und ließ seine Beine ins Gleisbett baumeln. Selbst bei der Abgabe eines Notsignals habe der Mann allerdings den herannahenden Intercity (IC) ignoriert. Da akute Lebensgefahr für den Betroffenen gedroht habe, soll der Lokführer eine sofortige Notbremsung eingeleitet haben. Der Zug bremste binnen kürzester Zeit von 100 Stundenkilometern herunter und sei gerade noch rechtzeitig vor dem uneinsichtigen Mann zum Stillstand gekommen sein.

Den unverletzten Mann erwarte eine Strafe wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, heißt es weiter von Seiten der Beamten.

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang, dass Bahnanlagen kein freies Gelände seien und sich Menschen dort in Lebensgefahr begeben würden. Die Züge näherten sich fast lautlos und könnten je nach Windrichtung oft erst spät wahrgenommen werden. Außerdem gehe von den vorbeifahrenden Zügen eine große Sogwirkung aus, die zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen könne.