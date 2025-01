Ein 31-Jähriger ist am Neujahrstag in Magdeburg von fünf Männern und einer Frau attackiert worden. Die Polizei sucht nach zwei Augenzeugen, die die Tat beobachtet haben könnten.

Sechs Personen greifen Mann an Haltestelle an: Opfer kommt ins Krankenhaus

"Bahnhof Neustadt" in Magdeburg

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Übergriff an der Haltestelle "Bahnhof Neustadt" in Magdeburg beobachtet haben.

Magdeburg. - Eine sechsköpfige Gruppe hat am Neujahrstag in Magdeburg einen 31-Jährigen angegriffen und schwer verletzt, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte.

Laut den Angaben fand der körperliche Angriff gegen 10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Bahnhof Neustadt" in der Lüneburger Straße statt. Der 31-Jährige wurde den bisherigen Ermittlungen zufolge von fünf Männern im Alter zwischen 30 und 50 Jahren sowie einer rothaarigen, auffallend schlanken Frau attackiert. Das Opfer kam nach dem Übergriff ins Krankenhaus.

Die sechs Täter verschwanden nach der Attacke in Richtung des Neustädter Bahnhofs. Laut der Polizei könnten zwei Zeugen, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden, die Tat beobachtet haben. Sie und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter der Telefonnummer 0391/546-3295 sowie dem Stichwort „Auseinandersetzung Lüneburger Straße“ Hinweise entgegen.