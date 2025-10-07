Zwei 24-Jährige sind auf frischer Tat beim Diebstahl in einem Magdeburger Baumarkt erwischt worden. Einer der beiden landete direkt im Gefängnis.

Magdeburg. – Ein Ladendiebstahl in einem Baumarkt in Magdeburg ist am Montagvormittag zwei 24-Jährigen zum Verhängnis geworden, teilt die Polizei mit. Einer der beiden landete direkt im Gefängnis.

Demnach wurden die zwei Diebe von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Elektrowaren im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags in ihren Jackentaschen versteckten und, ohne zu bezahlen, den Baumarkt verlassen wollten.

Magdeburg: Ladendieb landet direkt im Gefängnis

Der Detektiv habe die beiden Männer am Verlassen des Ladens gehindert und die Polizei informiert. Diese habe bei der Überprüfung der Personalien festgestellt, dass die 24-Jährigen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Durch verschiedene Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften wurden Aufenthaltsermittlungen gegen die beiden Männer erlassen. Daher, so die Polizei weiter, wurden beide vorläufig festgenommen.

Durch ein beschleunigtes Verfahren habe der zuständige Richter des Amtsgerichts Magdeburg einen Haftbefehl gegen einen der Männer erlassen. Dieser sei in ein Gefängnis gebracht worden.