Wegen Bauarbeiten der Stadtwerke sind in der kommenden Woche einige Straßen in Magdeburg nicht befahrbar. Welche Straßen wie lange gesperrt sind.

Magdeburg/DUR. - Wegen Bauarbeiten sind in der kommenden Woche einige Straßen in Magdeburg nicht befahrbar. Das teilte die Stadt Magdeburg mit.

Demnach muss die Bahnhofsstraße zwischen Keplerstraße und Einsteinstraße ab Montag voll gesperrt werden. Grund dafür sind Anschlussarbeiten der Stadtwerke, die voraussichtlich bis zum 17. Februar 2024 dauern. Die Umleitung erfolgt über die Otto-von-Guericke-Straße.

Auch in der Liebigstraße stehen Anschlussarbeiten der Stadtwerke an. Diese ist vom 12. Februar bis 15. März 2024 vom Schleinufer in Richtung Hegelstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Keplerstraße.

Wegen Kanalinspektionsarbeiten der Stadtwerke muss der Korbwerder am 13. Februar stadtauswärts gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Osten wird über den August-Bebel-Damm, die Havelstraße und Saalestraße umgeleitet.

Darüber hinaus muss die Schillerstraße vom 14. bis zum 16. Februar 2024 zwischen Maxim-Gorki-Straße und Alexander-Puschkin-Straße voll gesperrt werden. Grund dafür sind Kranarbeiten zur Montage von Balkonen. Der Verkehr wird über die Gerhart-Hauptmann-Straße umgeleitet.

