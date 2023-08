Magdeburg (vs) - Ein Zugführer ist am Sonntagabend am Bahnhof in Magdeburg übel beleidigt und bedroht worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll ein 27 Jahre alter Mann auf Bahnsteig zwei unvermittelt auf den Lokführer eines Regionalexpresses zugegangen sein und ihn übel beleidigt haben. Als der Zugführer dem jungen Mann entgegenlief, habe sich der Beschimpfende zwar weiter entfernt, aber auch wild gestikulierend auf seine Bauchtasche gedeutet und dem Bahnmitarbeiter gedroht, ihn abzustechen.

Der angetrunkene Reisende sei in Begleitung einer 17-Jährigen gewesen, die sich ebenfalls lautstark an den Beschimpfungen beteiligt habe. Die hinzugerufenen Polizisten hätten die Menschen räumlich voneinander und sie befragt. Ein Messer fanden sie allerdings nicht.

Gegen die Angreifer wurden Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung erstellt.