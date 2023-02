Ein 27-jähriger Mann hat in Magdeburg in der Nähe des Westrings einen Polizisten angegriffen, als dieser ihn zu einem Sachverhalt befragen wollte.

Magdeburg: 27-Jähriger greift Polizisten an und bespuckt einen weiteren

Magdeburg (vs) - Die Polizisten waren am Mittwoch (8. Februar 2023) gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Westrings im Einsatz, um eine Strafanzeige wegen Bedrohung aufzunehmen. Dabei befragten sie die beteiligten Personen zum Sachverhalt.

Der 27-jährige Beschuldigte griff dabei einen Polizeibeamten an. Daraufhin musste der Beschuldigte, laut Mitteilung der Polizei, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend bespuckte er noch einen weiteren Polizeibeamten.

Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein. Weitere Ermittlungen dauern an.